Terre di Siena. Film Festival a Venezia

L’edizione numero 28 del Terra di Siena International Film Festival sarà presentata venerdì 30 alle 16 nella Sala Tropicana 2 dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in occasione del Festival d’Arte Cinematografica. Nell’occasione sarà consegnato il tradizionale ‘Seguso Award’ all’attrice e cantante Lina Sastri e la targa speciale Michele Affidato Orafo all’imprenditore e produttore cinese Lu Qi, quale miglior promotore di innovazione tecnologica cinematografica. L’appuntamento a Siena è dal 5 al 9 novembre e avrà uno speciale ‘Focus on China’ a cura dell’attrice, regista e produttrice Stefania Casini, grazie al gemellaggio siglato con China Chongqing Science and Technology Film Festival. "L’iniziativa mira – spiegano dall’organizzazione del festival, fondato da Maria Pia Corbelli – ad approfondire i temi delle nuove tecnologie, applicate nell’industria cinematografica per favorire la crescita di tutto il settore".