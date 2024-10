Teatri di Siena, red carpet. Sarà una parata di stelle

Una parata di stelle, per inaugurare la nuova stagione. I Teatri di Siena promettono una serata indimenticabile, per accogliere nel migliore dei modi il pubblico di questa nuova rassegna. Venerdì alle 20, in occasione della prima serata in cui andrà in scena il musical Aladin, con il quale si apre la rassegna, un tappeto rosso nel Cortile del Podestà accompagnerà il pubblico in teatro, con i grandi ospiti invitati dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Tanti personaggi, tra cui Valeria Marini, Daniele Pecci, Alessandro Orrei, Karin Proia, Chiara Conti, Kaspar Capparoni, la neo miss Italia senese Ofelia Passaponti e altri nomi del mondo dello spettacolo, per un’apertura in pieno stile Broadway, come ha voluto proprio Bocciarelli, che si prepara ad alzare il sipario sulla sua prima stagione effettiva da direttore artistico, dopo il programma curato per l’estate in città. "Ho immaginato questa overture – afferma Bocciarelli – questo inizio di stagione con un red carpet da sogno felliniano. Il mondo immaginifico felliniano rispecchia appieno la mia volontà di condurre il pubblico in una dimensione ‘altra’ che attraverso la geometria poetica del teatro possa alleggerire i cuori dalle pesantezze delle quotidianità e dalla tendenza di questa epoca di vivere nel non amore e nella disumanizzazione".

Alle 21 inizierà quindi lo spettacolo. Il musical di Stefano D’Orazio con Max Laudadio, per la regia di Luca Cattaneo, con le musiche dei Pooh, un’anteprima nazionale che porta con sé l’immaginario giusto per un grande evento. Con una coreografia che si annuncia davvero straordinaria, tra geni e tappeti volanti, con effetti speciali e giochi di illusioni curati da Antonio Casanova.

"Se anche solo un bambino uscirà da teatro chiedendo di tornarci – afferma il regista, Cattaneo – allora Aladin avrà colto nel segno. È sognando che insegniamo a sognare". La stagione teatrale conferma gli orari degli spettacoli, che saranno sempre proposti in tre repliche: venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17. Confermata anche l’intenzione di proporre al pubblico un incontro, in genere organizzato il sabato sera nel foyer del teatro, per far conoscere le compagnie che vanno in scena e il dietro le quinte del mondo del teatro. Riccardo Bruni