Tangenziale Gracciano. Intervento concluso

Si concluderà entro le prime settimane di agosto, il primo stralcio di lavori per il rifacimento del tratto di tangenziale di Gracciano, segmento della provinciale 541 alla periferia di Colle, compreso fra le rotatorie Belvedere e San Marziale. Questa prima fase di lavori, iniziata a fine luglio dalla Provincia di Siena con uno stanziamento di 250.000 euro, è l’avvio di un progetto molto più vasto - che richiederà un consistente impegno finanziario di oltre 4 milioni - che ha preso le mosse dal tratto maggiormente dissestato della tangenziale, oggetto di reiterate proteste degli automobilisti per la sua pericolosità: l’intervento, infatti, consisterà non solo nel rifacimento del manto superficiale di asfalto, ma anche in quello del sottofondo stradale, messo a dura prova dai carichi di transito dei mezzi pesanti che avevano causato buche, fenditure e avvallamenti. "Con le risorse a disposizione – sottolinea il presidente della Provincia David Bussagli in una nota – abbiamo deciso di realizzare comunque un primissimo lotto di lavori dal valore, appunto, di 250.000 euro: questo intervento ci ha consentito di capire le problematiche della strada e di avere un’interlocuzione con la Regione Toscana, per il valutare il finanziamento complessivo dell’opera". I lavori richiederanno ancora pochi giorni di tempo e fino a quel momento il tratto Belvedere – San Marziale resterà chiuso in entrambe le direzioni e tutto il traffico deviato sulla provinciale 5 Colligiana. "Gli automobilisti – conclude la nota – sono invitati a seguire la segnaletica ed a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi".

A.V