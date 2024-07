Svelato il nuovo ’Orizzontifestival’. Il ’Grande gioco’ fra danza e teatro

Il teatro, in tante delle sue forme, la musica, la danza, la fotografia, le esibizioni, la cultura. Sarà ricco il menù di "OrizzontiFestival", edizione n. 22 di uno degli eventi di spicco di Chiusi che tornerà dal 28 luglio al 4 agosto proprio nella città etrusca ed in particolare nel suo cuore, Piazza Dante, centro storico. Un’edizione svelata in una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini; del Presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte, Giannetto Marchettini e del Direttore artistico, Marco Brinzi. In arrivo ci sono 8 giorni di spettacoli con 19 appuntamenti, 104 artisti e 3 laboratori ma dove non mancherà la formazione con i "Chiusiperferielab". Lo spettacolo di apertura vedrà protagonista Oscar De Summa con "Stasera sono in vena" che festeggia i suoi 10 anni con un’edizione speciale con la serata che sarà chiusa dal concerto del "Quarto podere folk toscano". Il 29 luglio da segnalare l’arrivo di "Babilonia Teatri", gruppo fondato da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, già Leone d’Argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia 2016. Gli appassionati della famosa serie tv "I delitti del Bar Lume" saranno felici di sapere che Paolo Cioni, Daniele Marmi, Guglielmo Favilla saranno a Chiusi con "Gramscic" (30 luglio). Il 2 agosto la Prima Nazionale di Farewell Hamlet, nuovo progetto di Falsepartenze Teatro ideato da Gianluca Bonagura mentre Paolo Rossi sarà in Piazza Duomo il 3 agosto con "Operaccia Satirica". Il programma prevede anche le performance di danza di Fattoria Vittadini e Compagnia Francesca Selva, gli spettacoli e gli appuntamenti animeranno anche altri luoghi, come il Lago di Chiusi ed il Chiostro San Francesco (ma non solo). "Nel teatro la componente di "gioco" è imprescindibile e fondamentale perché consente di sperimentare, stupirsi, oltre che a guardare con occhi ‘nuovi’ - ha commentato il direttore del Festival, Marco Brinzi - mettersi nei panni altrui attraverso l’esperienza del grande gioco teatrale ci serve a capire gli altri e il mondo che ci circonda. L’edizione 2024 del Festival porta avanti questa idea, dove il "Grande Gioco" del teatro è fatto dalla città stessa di Chiusi, di luoghi che si animano, oppure storie da ascoltare e persone da incontrare grazie al teatro e alle arti proposte". "OrizzontiFestival" è organizzato dalla Fondazione Orizzonte d’Arte con il patrocinio del Comune. Programma completo sul sito dell’evento.

L.S.