Stalking e violenza sessuale alla ex. Il pm: "Condannatelo". E’ assolto

Stalking e violenza sessuale, accuse molto gravi di cui doveva rispondere un uomo che era stato denunciato dalla ex, che vive nella nostra provincia e con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale. Una vicenda molto delicata che è stata definita ieri in udienza preliminare. L’imputato, attraverso il suo avvocato Albino Quarta del foro di Brindisi, aveva chiesto il rito abbreviato. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a tre anni per stalking e l’assoluzione con formula dubitativa per la violenza sessuale. Il gup Sonia Caravelli, dopo che è stata sentita la parte offesa, assistita dall’avvocato Claudia Bini, ma solo sulle produzioni della difesa, nel primo pomeriggio ha assolto l’uomo con formula piena. Fra novanta giorni verranno depositate le motivazioni della decisione.

L’inchiesta della procura aveva ’fotografato’ un periodo molto delicato per la donna, fra il 2022 e il 2023. Una breve storia, poi i due si sarebbero lasciati ma lui voleva riprendere il rapporto. E avrebbe compiuto anche una sorta di ’ricatto’ sessuale nei suoi confronti costringendola ad un rapporto. L’ultimo, poi l’avrebbe lasciata in pace. Di qui l’accusa di violenza. Il racconto della parte offesa non era stato cristallizzato in un incidente probatorio.

La.Valde.