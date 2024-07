Stagione venatoria. Consegna dei tesserini dal 20 agosto

Tutto pronto per il ritiro dei tesserini per la stagione venatoria: dal 20 agosto sarà possibile ritirarli presso una delle associazioni venatorie o al servizio Attività produttive, commercio e statistica del Comune di Siena. I tesserati ad una delle associazioni venatorie potranno ritirare il tesserino presso Federcaccia, Arci Caccia, Enal caccia e Associazione nazionale libera caccia. Per chi invece non è iscritto ad alcuna associazione, il tesserino è ritirabile presso il servizio Attività produttive, commercio e statistica del Comune in via Fosso di Sant’Ansano dalle 8,30 alle 13 dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.