Staggia: riqualificazione del centro. Investimento da oltre mezzo milione

Cantiere già allestito e intervento pronto allo start. È il cuore antico di Staggia Senese al centro dell’attenzione con l’annunciata riqualificazione di via Borgovecchio, nella principale frazione del territorio comunale poggibonsese.

Se poco dopo la metà dello scorso giugno era avvenuta la consegna dei lavori, adesso dunque è il momento dello start alle operazioni mirate al nuovo look della strada. In continuità, stando ai piani illustrati dall’amministrazione comunale, con il maquillage che ha già riguardato piazza Anton Francesco Grazzini a Staggia Senese, il cui taglio del nastro post lavori rimanda indietro di circa un trimestre, precisamente a sabato 13 aprile, in un pomeriggio di festa per la comunità. Via Borgovecchio sarà a sua volta riqualificata per effetto di un investimento complessivo di 506mila euro, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento interesserà via Borgovecchio in tutta la sua superficie complessiva, di poco meno di 1.200 metri quadrati. Un progetto che prevede il rifacimento del piano viabile, con la pavimentazione in pietra e l’impiego di materiali e arredi in grado di valorizzare la strada garantendo qualità e fruibilità degli spazi in armonia con il contesto circostante, secondo quanto a suo tempo evidenziato dal Comune. Un percorso che porterà le maestranze della ditta incaricata verso il rifacimento anche della pubblica illuminazione e della rete fognaria, oltre che dei vari sottoservizi in collaborazione con i rispettivi enti impegnati nella gestione delle utenze. Lavori che, in ossequio ai programmi, andranno avanti per fasi. Il primo tratto sarà proprio a partire dalla centrale piazza Grazzini. Per consentire i lavori la strada sarà chiusa al transito seguendo l’avanzamento del cantiere. Dei recenti lavori, sulla strade del centro e dei dintorni di Staggia Senese, è parte integrante anche via Borgovecchio, dopo la stessa piazza Grazzini e anche via della Pace. In totale ammontano a un milione di euro le risorse intercettate con il Pnrr dal Comune per avviare la sistemazione di alcuni tra i punti strategici del centro di Staggia Senese. Tutto reso possibile, come spiegato a suo tempo dall’amministrazione, "in virtù dei lavori in corso per la realizzazione della variante".

Paolo Bartalini