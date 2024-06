Stadio, futuro da scrivere. Le proposte dei candidati per riqualificare il ’Lotti’

È divenuto uno dei temi chiave della campagna elettorale a Poggibonsi, lo stadio comunale. Tutte le forze politiche e civiche impegnate nella contesa per la corsa a sindaco, hanno riservato spazi significativi all’interno dei rispettivi programmi alle questioni che interessano l’impianto di viale Marconi, tra le criticità presenti e le operazioni da compiere anche in vista delle nuove esigenze strutturali, alla luce dell’espansione delle attività dell’universo giallorosso in ambito femminile.

Oggi è atteso a I’ Tondo anche il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme con il candidato sindaco di Poggibonsi del centrosinistra Susanna Cenni, che nei giorni scorsi ha ribadito la necessità di "far diventare questo luogo un riferimento aperto per associazioni e cittadini, ripensando agli spazi del bar e dell’area verde circostante, in un’ottica di costruzione di parchi giochi e aree attrezzate. La scelta del calcio femminile ci chiede inoltre un impegno per il superamento di ogni difficoltà, anche organizzativa". Temi approfonditi dagli altri aspiranti a primo cittadino. Angela Picardi per il centrodestra indica tra gli altri punti "la realizzazione di un campo di calcetto in sintetico, l’ampliamento dell’area della ristorazione, l’ammodernamento dei servizi igienici, uno spazio come punto di ritrovo per la tifoseria e l’aggregazione delle famiglie, l’avanzamento della tribuna, in caso di passaggio al professionismo del Poggibonsi, a ridosso della pista di atletica ormai vetusta".

Per Vivi Poggibonsi, Claudio Lucii sostiene sull’argomento l’importanza di "dare vita a un parco urbano accessibile alla popolazione, oltre alle manutenzioni per gli spogliatoi, che versano in condizioni critiche a Poggibonsi come a Staggia Senese. Una situazione generale, in merito agli impianti sportivi, che non è degna di un paese civile. Un’idea è inoltre realizzare campi di gioco in sintetico".

Anche Loriano Checcucci, Rifondazione comunista, propone "un parco urbano che possa essere vissuto in tranquillità e con le sue caratteristiche di ‘luogo del cuore’ per i poggibonsesi". Adesso, però, termina Checcucci, "la situazione di degrado non fa onore alla città, urgono interventi in sinergia con privati, senza dimenticare che la crescita del calcio femminile porta in primo piano i nuovi spogliatoi".