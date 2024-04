Spettacolo benefico al Teatro Politeama

Ha un doppio fine benefico lo spettacolo "I nostri promessi sposi". Sul palco del Teatro Politeama di Poggibonsi, martedì 23 aprile alle ore 21, la Compagnia dei Rimasti in un progetto solidale a cura del Lions Club San Gimignano Via Francigena con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Il ricavato della rappresentazione, da tempo sold out, sarà devoluto a due enti molto attivi sul territorio: l’associazione Anffas Alta Valdelsa e la Casa Famiglia San Pietro a Cedda. Padri e figli, vicini di casa a Poggibonsi nel raggio di circa 70-80 metri, i componenti della Compagnia dei Rimasti: Roberto Bracali, Alessandro Bracali, Franco Cavallini, Leonardo Cavallini, Fabio Cambi, Pietro Cambi, Andrea Cennini e Niccolò Cennini, che si occupa di parte tecnica dietro le quinte. Tutto per una rivisitazione completa del capolavoro letterario manzoniano: la regia è di Massimo Gori, anche attore e "autore pseudogoliardico", secondo la sua stessa definizione. In passato la Compagnia dei Rimasti aveva dato vita ad analoghe iniziative attraverso l’organizzazione di eventi teatrali presso la Sala dell’Amicizia, con incasso a favore della parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi.