"Spese arretrate. Mitigare il conto troppo ’salato’"

I consiglieri civici Gianluca Marzucchi (Polis) e Adriano Tortorelli (Progetto Siena) tornano sulla questione dei bollettini per il pagamento degli arretrati inviati da Siena casa agli affittuari a distanza di anni: "Nella risposta l’assessore Micaela Papi ha chiarito che gli inquilini hanno più tempo per pagare gli arretrati. E questo è positivo. Avremmo auspicato che fosse stigmatizzato il ritardo di 8 anni nella presentazione dei conti, e un intervento a mitigare l’addebito di 600 euro all’anno per tenuta dei conti. Un costo esoso e probabilmente (vedremo) ingiustificato – affermano i due civici –. Infine è incredibile che i condòmini non siano coinvolti, e resi partecipi, dei contratti che poi devono pagare. In primis quelli elettrici i cui gestori propongono costi spesso molto diversi tra loro. Torneremo sull’argomento.