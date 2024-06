I giorni della Giraffa. Battesimo contradaiolo per 26 alla fontanina. Oggi il giro in città

Rullano i tamburi, sventolano le bandiere: la Contrada della Giraffa celebra la propria festa titolare. Sono quindi giorni di emozioni e rinnovate tradizioni, per il rione di via delle Vergini che, gioiosa anche per la partecipazione alla prossima Carriera, baciata dalla sorte, ieri pomeriggio ha dato il benvenuto a 25 nuovi contradaioli. Di seguito l’elenco dei battezzati: Sofia Brizzi, Leonardo Brizzi, Emma Ceccherini, Edoardo Langone, Oscar Matteo Pizzurro, Ester Pizzurro, Elisa Sanchez Santisteban, Daniela Ciurli, Gianni Cantaloni, Denis Benedet, Antonio Aldinucci, Noemi Cerretani, Gemma Forestieri, Violante Vincio, Delia Chuani Biscotti, Alessio Carapelli, Giuseppe Nardone, Gioele De Rosa, Virginia Aggravi, Daniele Pomponio, Matilde Romano, Aurora Niccolai Andolfi, Alberto Guicciardi, Luca D’Arcangeli, Asia Oriente, Gioele Pennone. Dopo l’emozionante rito dei battesimi e la cerimonia di ingresso dei Dodicenni nel Gruppo giovani e dei Diciottenni nella Contrada, sono state consegnate le borse di studio in memoria dell’indimenticato priore, prematuramente scomparso, Lello Ginanneschi, ad Alice Matteini e Matilde Burresi. Oggi, in programma, per la Giraffa, il Giro di omaggio alle Autorità e alle Consorelle, con il record di 99 monturati, poi alle 12,30 l’offerta del Cero alla Madonna di Provenzano. La Festa della Giraffa proseguirà fino a sabato prossimo, 8 giugno.