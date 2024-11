Lo spaccio? Nel bosco. Blitz della polizia a Murlo

Murlo (Siena), 29 novembre 2024 – Blitz della Polizia per “ripulire” una piazza di spaccio nei boschi della provincia di Siena. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato a Murlo l’ennesima piazzola nel fitto della vegetazione, utilizzata dagli spacciatori come base per i loro affari illeciti. Le varie segnalazioni di cittadini, cacciatori, gestori di strutture ricettive, ma anche di semplici escursionisti, ha indotto gli uomini della Mobile senese a intervenire. L’anomalo viavai di persone di ogni età, nonché la preoccupazione di fare brutti incontri semplicemente passeggiando nel verde, erano, infatti, diventati intollerabili per i cittadini.

Dopo alcuni sopralluoghi e appostamenti i poliziotti hanno localizzato la tenda dei pusher. Alla vista dei poliziotti in borghese, tuttavia, in tre sono scappati nella boscaglia: erano stati colti sul fatto mentre portavano delle borse della spesa nella tenda.

La postazione è stata smantellata. Al suo interno tutto il necessario per una lunga permanenza: materassi, sedie pieghevoli, carbonella, coltelli e addirittura un’accetta. La bonifica dell’area boschiva è avvenuta anche con l’aiuto dei gestori delle strutture ricettive dei dintorni, soddisfatti dell’intervento della Polizia.