Sostegno alle imprese e al territorio. Fises stanzia altri 3,5 milioni di euro

Arrivano nuove risorse per l’attività della Finanziaria Senese di Sviluppo. Il Cda ha deciso di aggiungere 3,5 milioni di euro sui vari plafond. Il plafond deciso nel primo semestre era già quasi esaurito a luglio scorso con 58 finanziamenti concessi per un valore di 6.323.500 euro. E ora, a settembre, la previsione per una ulteriore presenza di risorse diventa realtà. "E’ quanto avevamo previsto e annunciato nei mesi estivi e che ora si trasforma in nuove e concrete opportunità per le imprese del territorio - sottolinea il presidente Massimo Terrosi –. Quindi la Finanziaria continua la propria attività che ci ha portato, a fine settembre, ad aver concesso finanziamenti per quasi 7 milioni. Sono risorse per il territorio, le imprese, per i bisogni delle aziende, che sono tantissimi, influenzati da inflazione, diminuzione della capacità di acquisto delle persone, la crisi del commercio e il riflesso delle crisi internazionali". Gli interventi di Fises riguardano tutti i settori economici, compreso le imprese del terzo settore e il tema dell’efficientamento energetico. Velocissimi i tempi di concessione dei finanziamenti: 8 giorni per le operazioni deliberate dal direttore e 17 per quelle del Cda.