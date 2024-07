Sindaco e capitani tutti d’accordo: "Sbandierata, poi alle 19 si corre". Ma resta l’incognita del meteo

di Laura Valdesi

"Escono tutti dal Chiasso Largo", dice il sindaco Nicoletta Fabio ai collaboratori affacciandosi dall’Entrone dopo la storica decisione: Palio rinviato con i cavalli già alla mossa. Per la tutela della Festa e dei barberi. Non c’è neppure da chiederlo. Il sindaco è ancora bagnato dalla pioggia che aveva iniziato a cadere, ma solo qualche goccia, quando il Carroccio non era ancora entrato in Piazza. Tutto intorno contradaioli, qualche priore, addetti alla stalla in attesa di riaccompagnare i cavalli in Contrada. "Decisione giusta", il commento unanime anche se qualcuno non avrebbe visto male aspettare mezz’ora perché il tufo si sarebbe asciugato subito. Breve consultazione con i deputati della Festa e con gli addetti dell’Ufficio Palio e i tecnici del Comune, naturalmente con i 10 capitani. Si capisce subito che si cercherà di anticipare leggermente l’orario in cui i barberi torneranno al canape. Prima viene confermato quello classico di Provenzano: 19.30. Poi si cambia ancora: "Alle 18.15 verrà effettuato lo sgombero della pista; alle ore 18.45 sarà effettuata la ’sbandierata della vittoria’ davanti a Palazzo Pubblico. Alle 19, come detto, l’uscita dei cavalli dall’Entrone". Questa la decisione. Il Palio di Provenzano, dunque, si correrà (salvo novità) il 3 luglio, il giorno in cui cadono gli 80 anni dalla Liberazione di Siena a cui il Drappellone era dedicato. Data riportata dall’artista Giovanni Gasparro in alto nel Drappellone. Quasi un segno.

PIoggia, si diceva. Restano ancora tanti dubbi, conferma il previsore di ’MeteoSiena 24’ Damiano Sonnini a cui si affida palazzo pubblico per monitorare la situazione. "Stando alle carte – spiega – oggi è la giornata in cui c’è la maggiore probabilità di avere instabilità e quindi rovesci temporaleschi sulle zone interne della Toscana. Cosa vuol dire? Che dal primo pomeriggio di oggi all’ora del Palio, fino alle 20.30 circa, c’è il rischio di formazione di rovesci isolati come quello di oggi che, magari, interessano Siena e non Taverne. O viceversa". Sonnini spiega "che di tutti i giorni del Palio quella di oggi è la giornata maggiormente a rischio. Non si può neppure pensare di ipotizzare un ulteriore rinvio perché magari poi alla fine si poteva correre in quanto piove a Isola d’Arbia e basta. Bisogna affrontare queste ore consapevoli che potrebbe piovere ancora. Va infine compreso, qui i modelli per adesso non ci aiutano, quanto energia è rimasta nell’atmosfera dopo i rovesci del 2 luglio. Se non hanno esaurito l’energia l’instabilità può ripetersi, in caso contrario è possibile che sia meno attiva".