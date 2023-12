Siena, tutti in Piazza per il concerto di Emma

Piazza del Campo saluterà l’arrivo del 2024, con la graffiante voce di Emma Marrone, già vincitrice (e presentatrice) di Sanremo dove gareggerà anche il prossimo febbraio. Cantante pop rock, produttrice, attrice, Emma è anche una donna impegnata, schierata con le donne, le minoranze, con gli ‘sbagliati’, li chiama, lei che nella vita ha dovuto combattere con la malattia. Nei suoi testi, impegno sociale (al Festival della Canzone italiana ha trionfato con ’Non è l’Inferno’), leggerezza, amori dimenticati o salvati, grinta, rabbia e dolcezza. Una scelta, quella del Comune, mirata a mettere d’accordo i gusti di tutti, con un occhio rivolto a famiglie e giovani. Stasera (a partire dalle 22,45) Emma proporrà i suoi più grandi successi, alcuni contenuti anche nell’ultimo album ’Souvenir’ (è il settimo), vedi ‘Iniziamo dalla fine’ e ‘Mezzo mondo’. A ‘scaldare’ la Conchiglia, in attesa del concerto, sarà la comicità di Andrea Pisani e Luca Peracino, i PanPers, che saliranno sul palco intorno alle 21,45. Il brindisi di mezzanotte sarà poi con il sindaco Nicoletta Fabio. Subito dopo, spazio alla musica di Radio DeeJay con Dj Angelo.

Nella notte di San Silvestro i parcheggi in struttura di Siena praticheranno una tariffa fissa di 5 euro, dalle 20 di stasera e fino alle 6 di domani mattina. I parcheggi di superficie - quelli delimitati da strisce blu - saranno invece gratuiti (non sarà ovviamente possibile occupare i posti delle Aru). I parcheggi che praticheranno la tariffa ‘speciale’ sono: Campo, via di Fontanella; Duomo, via del Nuovo Asilo; San Francesco, via Peruzzi; Santa Caterina, via Esterna di Fontebranda; Stadio Fortezza, area Fortezza medicea; Stazione, piazzale Fratelli Rosselli. Sono esclusi dal particolare sistema tariffario i titolari di SostaPay e di abbonamento. Massima attenzione a parcheggiare il proprio mezzo fuori dagli orari previsti: negli orari che precedono e seguono quelli della tariffa speciale, è applicata infatti la quota ordinaria. Alle Scotte la tariffa rimarrà invariata.

A.G.