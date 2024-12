Siena Sport Day: premiati campioni e club per inclusione e crescita personale

Quarta edizione del Siena Sport Day, la festa dello sport senese, andata in scena ieri nell’Aula Magna Università per Stranieri di Siena. Tanti i premiati nell’evento organizzato dal Coni Regionale Toscano (delegazione di Siena) e dal Gruppo Stampa Autonomo Siena, in una partnership mirata a incentivare lo sport come strumento di socializzazione e crescita personale.

"Felici di essere qui – dice Paolo Ridolfi, delegato provinciale del Coni – in una occasione che promuove lo sport nei suoi valori più importanti con riconoscimenti a campioni e club che si sono distinti nelle rispettive discipline ma anche nell’inclusione e della diffusione dello sport. Contano i risultati ovviamente ma col ‘Roberto Montermini’ a Crete Senesi Rugby Asd (ieri rappresentata da Giovanni Conoscitore, ndr) vogliamo premiare una società che da quasi venti anni promuove lo sport della palla ovale tra i più giovani e che parallelamente porta avanti, con eventi e iniziative, valori quali rispetto, inclusione, amicizia, condivisione e cooperazione".

Grande protagonista della serata l’atleta della sezione pattinaggio corsa della Polisportiva Mens Sana 1871, Duccio Marsili che con Sofia Paola Chiumento, è salito complessivamente per sei volte sul gradino più alto del podio ai World Skate Games Senior e Junior di pattinaggio velocità in-line. "Felice di essere uno dei migliori sportivi senesi dell’anno – commenta Marsili –. I risultati del Mondiale emozionano molto ma mi spingono, come tutti i miei compagni della sezione, giovani inclusi, a pensare di fare sempre meglio. Nel nostro sport Mondiali ed Europei ci sono tutti gli anni quindi ci stiamo preparando per confermarci ancora una volta ed alzare se possibile l’asticella".

Tra i presenti e premiati anche l’atleta olimpionica Lisa Angiolini e il team Pramac, laureatosi campione del mondo grazie al titolo iridato conquistato il 17 novembre dal pilota Jorge Martin.

Poi la volta di Emma Villas e Siena Fc. I biancoblù, lo scorso anno giunti in finale playoff, sono stati premiati per i dieci anni di attività in città, anche come settore giovanile. "Una menzione che ci onora – afferma il vicepresidente Fabio Mechini – dopo anni in cui siamo cresciuti nonostante le difficoltà e non solo con i risultati della prima squadra. Non è stato un percorso facile come non lo è l’annata attuale ma crediamo di poter far bene". Con Mechini anche il responsabile del settore giovanile di Emma Villas Luigi Banella. "Da otto anni abbiamo portato tutte le nostre squadre a Siena con risultati discreti e partecipando a tutti i campionati previsti dalla Federazione. Siamo un esempio in Toscana e molto orgogliosi di veicolare il nostro sport su Siena e provincia" sottolinea Banella.

Per il Siena Fc a ricevere il premio per la promozione dall’Eccellenza e per l’imbattibilità mister Lamberto Magrini.