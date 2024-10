Siena-Grosseto. Arriva la svolta per la 4 corsie

Un momento storico che segna una svolta per la viabilità del sud della Toscana, un passo avanti decisivo nell’ambito dei lavori di ampliamento a 4 corsie della Siena – Grosseto (E78- lotto 4)". Così il presidente Eugenio Giani nel momento in cui è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria di Poggio Tondo nel Comune di Civitella Paganico (Grosseto). "Dopo che è stato completato lo scavo – spiega il presidente Giani – cade l’ultimo diaframma di una galleria fondamentale per la viabilità di questa area e in particolare per il tratto della E78 che da Siena porta a Grosseto e viceversa, la superstrada che ci porterà ad accelerare i percorsi nella parte sud della Toscana. A giugno sarà inaugurata integralmente l’opera".