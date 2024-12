Si accascia in strada e muore. Addio a Profeti

Una morte improvvisa che ha addolorato San Gimignano. L’altra mattina il pensionato Ferruccio Profeti, 81 anni (nella foto) è deceduto per un malore, accasciandosi proprio davanti all’abitazione in via Cannicci. Dopo una vita di lavoro aveva dato tanto alla comunità, sostenendo gli amici nel momento del bisogno, pronto a rimboccarsi le maniche. Una persona buona, educata e disponibile. Perbene.

Profeti, dopo aver chiuso la porta alle sue spalle, è crollato a terra in strada senza riprendere conoscenza. Un malore fulminante. Con Ferruccio Profeti sparisce un’altra figura di San Gimignano che lascia memoria e ricordi, con l’innata passione per la natura, per il bosco dove amava andare a cercare funghi, per la famiglia. Viveva con la sorella e i familiari. Ogni mattina Ferruccio faceva sosta all’edicola a porta San Matteo da Dino e Filippo per leggere la nostra cronaca, una capatina dal barbiere Ivo, un caffè al bar Piazzetta, quattro chiacchiere da Piero, Serafina e Pierino alla ’Griglia’.

Romano Francardelli