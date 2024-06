Serre diventa borgo di arte contemporanea

Ultimi giorni di lavoro a Serre di Rapolano per l’artista danese Villiam Miklos Andersen, che sta realizzando la sua opera ‘Rock Hard Milk’ nell’ambito del progetto ‘Una Boccata d’Arte’ promosso dalla Fondazione Elpis. L’inaugurazione è prevista per sabato 22 giugno alle 18.30 in via Fratelli Rosselli, 13, nello spazio di una piccola latteria dismessa. L’allestimento è in programma fino al 29 settembre. Il progetto ‘Una Boccata d’Arte’, alla sua quinta edizione, seleziona ogni anno un borgo per ogni regione e per il 2024 ha scelto Serre di Rapolano come unico borgo da coinvolgere in Toscana. L’intervento artistico rapolanese è coordinato da Gabriele Tosi e conta sulla collaborazione del Comune di Rapolano Terme, della Fondazione Musei Senesi e della Pro Loco Serremaggio.

L’opera di Villiam Miklos Andersen, classe 1995, darà una nuova funzione alla ex latteria, che sarà sempre aperta al pubblico 24 ore su 24, e sarà legata al contesto sociale, storico e culturale di Serre di Rapolano. Grazie alla creatività dell’artista, infatti, una nuova insegna al neon diffonderà in strada una luce che colorerà di ciclamino le notti del borgo e la scritta Rock Hard Milk (Latte duro come la roccia) evocherà l’attaccamento quasi materno fra la comunità di Serre di Rapolano e il travertino.

‘Una Boccata d’Arte’ è un progetto realizzato in collaborazione con Maurizio Rigillo, cofondatore di Galleria Continua, e con Threes, che ogni anno cura interventi incentrati sulla sperimentazione sonora. Il 2024 segna il raggiungimento di un importante traguardo con 100 progetti realizzati, 100 artiste e artisti e 100 borghi coinvolti nel corso di cinque edizioni che hanno dato vita a un itinerario culturale e artistico lungo tutta la penisola. In Toscana ‘Una Boccata d’Arte’ ha coinvolto con interventi site specific, mostre e installazioni, i borghi di Volterra (2020), Radicondoli (2021), Sorano (2022) e Fosdinovo (2023).