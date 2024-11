L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Sarteano e il circolo Arci, propone due incontri informativi dedicati alla sicurezza domestica e alla prevenzione di furti in appartamento e truffe ai danni degli anziani. Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, sono pensati per offrire consigli pratici e informazioni utili su come proteggersi da situazioni a rischio.

Gli appuntamenti si terranno nei pomeriggi di mercoledì 6 e di venerdì 29 novembre alle 17, presso il circolo ricreativo per anziani La Costa di Piazza. Gli incontri sono aperti al pubblico e l’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare attivamente. È infatti di fondamentale importanza essere consapevoli e pronti per affrontare al meglio determinate situazioni e per potersi difendere al meglio.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del Comune di Sarteano per rendere il territorio un luogo sicuro e protetto per tutti i cittadini. Grazie a questi incontri, l’amministrazione, con l’aiuto dell’Arma dei carabinieri, si impegna a diffondere maggiore consapevolezza e a rafforzare il senso di comunità, così da riuscire a proteggere più facilmente anche i più vulnerabili.