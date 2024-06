Santa Maria dei Campi Lavori per riaprire la chiesa

Si è tenuta a Gallina un’assemblea pubblica nei locali dell’ex scuola, ora in gestione alla Pro Loco. Presenti un buon numero di persone, interessate alle sorti della chiesa di Santa Maria dei Campi. Chiusa al culto da qualche anno per non meglio identificati (all’epoca) problemi al manto di copertura, è di recente emerso che gli interventi da effettuare sono circoscritti e contenuti nella spesa. Il geometra Moreno Bucci, nella sua perizia, ha indicato altri interventi non urgenti che potranno essere realizzate in futuro, anche per stralci. Gli abitanti della frazione per il momento saranno contenti di tornare a vedere la porta di nuovo aperta, venendo incontro anche ai pellegrini della Francigena, che non di rado quando transitano o sostano vorrebbero recarsi nella chiesa a pregare. Alla riunione, primo momento di incontro della comunità con il vescovo e cardinale Augusto Paolo Lojudice, erano presenti don Renato Rotellini (neovicario foraneo di zona), il parroco don Giacinto Di Polito, alcuni membri del consiglio affari economici delle parrocchie esistenti nel comune, oltre al neosindaco Luca Rossi. E’ emersa la disponibilità della Curia a sostenere la spesa, anche se l’edificio di culto è proprietà del Demanio, costruito negli anni ’50 del secolo scorso con l’intervento dell’Ente Maremma.

Dan. Pal.