Salceto: sporco e degrado. I cittadini non ci stanno e chiedono più controlli

"Degrado nella zona di Salceto a Poggibonsi". Un angolo da cui spuntano rifiuti di vario genere, lamentano alcune persone che lavorano in zona. Materiali gettati alla rinfusa, da chissà chi, non certo da abitanti del quartiere o addetti delle diverse attività, in una zona nella quale insistono uffici, studi professionali e realtà di carattere associativo, commerciale e oltre. Proprio alcune tra le persone che frequentano Salceto per ragioni di lavoro, si sono rivolte al nostro giornale per evidenziare il problema, nei pressi del parcheggio più in basso rispetto al piano stradale e non distante anche dal retro dell’area di servizio che si affaccia sulla via principale, in parallelo per un tratto con il corso del torrente Staggia.

"Un problema che riguarda almeno due aspetti fondamentali – affermano le persone che hanno contattato La Nazione per rilevare il caso – sia il decoro della superficie, sia la sicurezza, perché non sappiamo chi effettivamente utilizzi gli spazi per poi abbandonare più di un mucchio di sporcizia, creando uno scenario tutt’altro che vivibile. Non siamo davanti a uno spettacolo particolarmente gradevole e per questo chiediamo anche maggiori controlli nella zona interessata. In modo che Salceto mantenga le sue caratteristiche di polo dotato di tutti i crismi della sostenibilità e non diventi viceversa, in quel punto, un emblema di trasandatezza. Non è un bel biglietto da visita, anche per chi giunge qui da fuori. Per questo chiediamo interventi e controlli". Fin qui, dunque, le rimostranze di quanti conoscono per esperienza diretta la realtà di Salceto, il quartiere direzionale sorto a Poggibonsi a partire dai primi anni Ottanta e interessato ogni giorno da un viavai quasi senza pausa di veicoli e di persone per la presenza in loco, o comunque della vicinanza in zona, della banca, del centro commerciale e poi, su un altro versante, delle abitazioni. "Aspettiamo una risposta dall’amministrazione comunale – concludono – in merito a un problema che a nostro parere merita la necessaria attenzione. Non è accettabile ritrovarsi a convivere con tali situazioni che certo non contribuiscono a rendere attraente il quartiere stesso".

Paolo Bartalini