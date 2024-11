Rosy Bindi su premierato e autonomia differenziata

E’ stata una lezione di lucida memoria, come sfogliare la "Costituzione della Repubblica Italiana, la più bella del mondo" ha sottolineato l’Onorevole Rosy Bindi nell’incontro-evento in sala della cultura da tutto esaurito. Ad ascoltare la lezione sulla Costituzione Italiana della ex vice Presidente della Camera dei Deputati e Ministra della Salute di come conoscere, attuare e difendere la nobile Carta degli Italiani, seduti fra le prime file della Lezione "Magistralis" con la Costituzione a memoria della Bindi, il già Procuratore di Lucca Pietro Suckan, già popolare Pretore a Poggibonsi che non ha voluto lasciare la terra Valdelsana, il comandate dell’arma Giuseppe Guzzardella, gli ex sindaci Pier Luigi Marrrucci e Giacomo Bassi. Incontro pubblico organizzato dall’Associazione "Don Antenore Grassini" presentato dal presidente Gabriello Mancini e dal vice sindaco Niccolò Guicciardini. Ha definito l’autonomia differenziata "spacca Italia" e il premierato connotato come un "pasticcio che non esiste in nessuna parte del mondo che finirebbe per consegnare il Paese ad un potere assoluto di una singola persona seppure eletta dal popolo".

Rom. Fran.