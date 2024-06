Rosso, più superficie. Aumenta la produzione

Il rosso di Montalcino compie 40 anni. Una data importante per un altro prodotto di eccellenza che, come il celebre Brunello, occupa un posto di primo piano nel mercato mondiale. Venerdì sarà dunque una data da ricordare e il Consorzio di Montalcino lo farà con un evento (Red Montalcino) nella trecentesca fortezza, che richiamerà un grande pubblico. Proprio alla vigilia dell’evento è arrivata la notizia del via libera all’aumento del vigneto Rosso di Montalcino. Lo ha deliberato la Regione che ratifica l’ampliamento della superficie rivendicabile per la Denominazione approvato dall’assemblea dei soci del Consorzio del Brunello di Montalcino lo scorso dicembre.

"I nostri produttori potranno ampliare la produzione così da rispondere alla crescente richiesta di mercato, anche internazionale – ha dichiarato il presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci –. Infatti, il Rosso è un prodotto versatile, un vino in cui i vignaioli hanno sempre creduto e che ora sta ottenendo il giusto riconoscimento anche da buyer e consumatori". "La domanda del mercato per il rosso di Montalcino è in crescita – continua Bindocci – e i produttori non possono permettersi di far mancare il prodotto sugli scaffali delle enoteche o nei ristoranti ad esempio di Stati Uniti o Nord Europa; questo ci farebbe correre il rischio di essere tolti dalle loro carte dei vini". Il vigneto della Doc (519,7 ettari) potrà essere incrementato fino a 364 ettari (+60%). In termini di bottiglie, la produzione potenziale aggiuntiva del Rosso sarà di poco superiore a 3 milioni che si sommeranno alla media di 3,6 milioni di pezzi l’anno.

Andrea Falciani