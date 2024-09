Robur, quanta passione. Oltre 1000 abbonamenti

Crescono l’attesa e l’entusiasmo in vista dell’inizio della stagione del Siena. La società bianconera ieri ha comunicato che nella serata di giovedì è stata superata la soglia dei 1000 abbonamenti per la stagione 2024/2025, segno evidente di come tra i tifosi della Robur sia rimasta grande la passione nonostante le vicissitudini degli ultimi, travagliati, anni.

"Per celebrare questo importante traguardo raggiunto, reso possibile solo dai tifosi e il loro profondo attaccamento ai colori bianconeri – si legge nella nota della società bianconera - la campagna abbonamenti resterà aperta fino a mercoledì 11 settembre".

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del club ma restano invariate le prevendite autorizzate, ovvero la tabaccheria Il Chiasso Largo in Via Rinaldini 7, il Siena Club Fedelissimi in Viale Europa 21 (da lunedì al venerdì dalle 21,30 fino alle 24) e online presso il link https://www.etes.it/sale/list/10409/Siena+Football+Club. Per quanto riguarda invece la partita di domani alle 15 il San Donato Tavarnelle ha comunicato le informazioni sui biglietti per accedere allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa. Saranno due gli ingressi previsti per poter assistere alla partita. La tribuna coperta è destinata ai tifosi locali con accesso da via del Chianti, mentre la recente tribuna scoperta è riservata ai sostenitori del Siena con accesso da via Cassia. Il prezzo intero del biglietto è di 15 euro. Il ridotto è 10 euro ed è destinato agli over 65 e ai giovani fino a 14 anni e saranno acquistabili ai relativi ingressi.

Nel frattempo al Bertoni, dove questa mattina il direttore sportivo Simone Guerri terrà una attesa conferenza, prosegue la preparazione della squadra. Mister Lamberto Magrini dovrebbe avere praticamente tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Hagbe, che è ancora out per l’infortunio subìto prima della partenza per il ritiro a Castel Rigone.

Non al top neanche Boccardi che potrebbe al massimo partire dalla panchina: in quel caso per il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Candido alle spalle di Galligani e Giannetti con Semprini e i giovani Soumahoro e Di Gianni pronti a subentrare.

Per il resto possibile la conferma dei tre under visti in amichevole sette giorni fa, ovvero Morosi (2004), Di Paola (2005) e Tirelli (2006), con Cavallari e uno tra Achy e Biancon nel mezzo. A metà campo Lollo con ai suoi lati Mastalli e Bianchi.

Guido De Leo