Riunione del Magistrato. Contrade interessate a rivedere il meccanismo della giustizia paliesca

di Laura ValdesiSIENALa commissione per la revisione del Regolamento tornerà a riunirsi il 27 gennaio, salvo novità. E dovrebbe vedere il debutto di Giovanni Sportoletti, neo presidente del Comitato amici del Palio che subentra ad Emiliano Muzzi. Quanto ai rumors relativi ad una sorta di decalogo, nero su bianco, dei desiderata delle 17 Contrade in merito agli aspetti del Regolamento da rivedere, che sarebbe uscito dalla riunione del Magistrato di lunedì sera, non hanno trovato riscontro. Nel senso che non ci sarà alcun documento ma, piuttosto, quando i lavori toccheranno i temi ritenuti di interesse per le Consorelle, i tre priori in Commissione sapranno come rappresentarli agli altri componenti.

E’ stata fatta dunque una valutazione a tutto tondo dei punti del regolamento che per le Contrade sono importanti. "Non dico una novità se fra questi viene posta la giustizia paliesca ed alcuni aspetti del meccanismo che la regola", spiega il rettore del Magistrato delle Contrade Emanuele Squarci. "Questioni peraltro portate all’attenzione del Comune da tempo. Se poi l’amministrazione intende svolgere una revisione completa certo non ci opponiamo, però si tratta di un lavoro meno strettamente d’interesse contradaiolo", aggiunge Squarci. Che la questione giustizia paliesca fosse in cima ai pensieri degli onorandi non è un mistero. Già a fine 2023 si discuteva del rapporto giustizia paliesca-rivalità, della necessità di un’uniformità di giudizio per situazioni simili in modo da consentire a chi ha l’avversaria di capire quanto ’costa’ in termini di punizioni fare qualcosa. Temi che sono ’esplosi’ dopo le sanzioni dell’Assunta 2024. Sul tavolo anche la questione della produzione di documentazione nei cinque giorni successivi alla Carriera, la proposta (vedremo se verrà avanzata) di impedire il deposito di memorie contro una Consorella. Senza trascurare il doppio grado di giudizio che sembra appesantire la procedura con discolpe che vengono valutate relativamente. Fra i temi anche la responsabilità oggettiva delle Contrade in relazione al comportamento del fantino perchè non tutto è dettato dal capitano. Morale: i tre priori che sono in commissione – Nicchio, Torre e Valdimontone – informeranno i colleghi di quanto avviene nell’organismo decidendo poi insieme cosa approfondire.

Nella riunione del Magistrato lunedì c’è stato un passaggio anche sull’ordinanza del sottosegretario Gemmato che regola il Palio e gli altri paliotti. Vista la scadenza così ravvicinata, il 17 aprile, è chiaro che l’attenzione è tutta rivolta alle nuove regole che arriveranno dopo tale data, quelle sì da applicare per Provenzano. I priori si ritroveranno il 17 febbraio.