Fino al 22 ottobre è vietato bruciare sterpaglie e residui vegetali di tipo agricolo e forestale in aree private e pubbliche. Il divieto di abbruciamento è stato deciso dalla Regione Toscana: adottato per evitare incendi in un periodo ritenuto a rischio per le condizioni meteorologiche. La mancata osservanza del divieto comporterà l’applicazione di sanzioni.