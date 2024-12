Rifiuti, servizio raccolta. Nuova organizzazione

Continuano le attività di installazione dei nuovi contenitori di raccolta caratterizzati da una maggiore volumetria, miglior modalità di conferimento, un elevato standard qualitativo e un design moderno anche al fine di migliorare il decoro. Tutte le postazioni saranno complete delle 5 tipologie di rifiuto da differenziare e saranno riconoscibili secondo la colorazione europea: marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziato, verde per il vetro, giallo per il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak) e blu per carta e cartone. Tutti i nuovi contenitori ad accesso controllato sono dotati di apertura elettronica e possono essere utilizzati con la 6Card già in possesso. Per chi ne fosse ancora sprovvisto, per i nuovi residenti e in caso di richiesta duplicati o smarrimento, è possibile rivolgersi all’ufficio Tari, presso gli uffici comunali in via Soccini 32, tutti i lunedì dalle 9 alle 13. "La riorganizzazione che stiamo facendo con Sei Toscana – dice il sindaco Riccardo Conti – offrirà un servizio migliore. C’è la necessità della massima collaborazione da parte di tutta la cittadinanza".