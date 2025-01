Rifiuti abbandonati. Appello del sindaco

E’ stato il sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini sul suo profilo Facebook a denunciare l’abbandono di sacchi di rifiuti. "Si inizia l’anno con un bel gesto, che parla di rispetto per l’ambiente e soprattutto di rispetto di noi stessi". Inizia così il post del primo cittadino: "Domenica scorsa ricevo questo messaggio: ’Stamattina passeggiando ho trovato sette-otto sacconi di spazzatura in un fossato. Se riuscissi a portarli sulla strada pensi (dice il mittente rivolto al sindaco, ndr) che gli operai possano ritirarli?’. Stamattina gli operai sono andati a ritirare quei sacchi".

"Come si può avere il coraggio di abbandonare i rifiuti in natura, è inaccettabile! Fortunatamente esistono persone come S. che ci ha dato oggi una bella lezione, l’esempio perfetto di ciò che si deve fare, di ciò che significa avere #sensocivico. #andavafatto, #unpassoallavolta". E’ un appello al senso civico dei cittadini quello lanciato dal sindaco Sonnini perché l’abbandono di rifiuti è un gesto molto grave. Importante anche la segnalazione che ha permesso di rimuovere i rifiuti in tempi rapidi. Nella speranza che non accada di nuovo.