Riconoscere l’ambiente. Scienza e spettacolo per spiegare l’economia circolare

Convegni scientifici, passeggiata e spettacolo educativo: dal 5 al 7 ottobre torna ’Ri-conoscere l’Ambiente’, la manifestazione di Sienambiente incentrata sui temi dell’economia circolare, del riciclo e della sostenibilità ambientale, la tre giorni di incontri, spettacoli e attività educative aperta ai cittadini e alle scuole.

"Grazie a una formula che propone un contributo informativo di natura scientifica unito ad attività educative e ludiche, questo evento dà la possibilità a cittadini e studenti di saperne di più sulla gestione dei rifiuti e sulle buone pratiche ambientali – sottolinea il presidente Tiziano Scarpelli –. Ri-conoscere l’ambiente è strutturato su una serie di incontri che hanno l’obiettivo di accrescere la consapevolezza ambientale e dare impulso a una riflessione sull’attuale modello economico che sempre più mostra i suoi limiti e il suo impatto. In tutto questo, una buona gestione dei rifiuti svolge un ruolo fondamentale: lo spiegheremo con l’illustrazione del nuovo impianto di riciclo delle Cortine, un intervento finalizzato a ottenere importanti benefici ambientali e produttivi in termini di recupero di materia e energia".

Il primo appuntamento, domani alle 11 nella Casa dell’ambiente, è dedicato alla Carbon neutrality: un convegno all’insegna dell’informazione scientifica che vedrà il direttore tecnico di Sienambiente, Fabio Menghetti, spiegare quale sarà il contributo del nuovo impianto di riciclo delle Cortine ai fini della riduzione della CO2. Insieme a lui, il presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, Simone Bastianoni, e il docente di Chimica dell’ambiente dell’Università di Siena Federico Maria Pulselli. Nell’occasione, il fisico e divulgatore scientifico, volto noto della tv, Valerio Rossi Albertini, farà un focus sulle cause e gli effetti della crisi climatica e l’impatto ambientale dei gas serra prodotti dalle attività umane.

Venerdì sarà la giornata del teatro in impianto, con la lezione teatrale ’Fuga dalla realtà’ messa in scena al termovalorizzatore di Foci per gli studenti delle scuole superiori: un viaggio nel tempo fino al Medioevo e all’allora gestione dei rifiuti a Siena. Nell’occasione sarà possibile anche visitare l’impianto.

Sabato mattina la consueta corsa e passeggiata, alle 9 dalla Casa dell’Ambiente, con il gruppo Mens Sana Runners.

La conclusione dell’evento, sabato alle 21,30, è sul palcoscenico del Teatro Politeama di Poggibonsi dove andrà in scena lo spettacolo-evento ’…e ho detto tutto, quello che dissi e quello che dico e che dirò’ di Roberto Lipari. Roberto Lipari, è conduttore e inviato di Striscia la notizia e attore protagonista del film ’So tutto di te’. Lo scorso luglio ha ricevuto il Nations Award, il premio cinematografico delle Nazioni, i per la sensibilità dimostrata nel veicolare messaggi a favore dell’ambiente. Concepito come una vera e propria discussione sul mondo che ci circonda, Lipari porta avanti le sue storiche convinzioni e ne aggiunge nuove sui temi dell’ecologia, degli eccessi del marketing e l’ironia nei confronti di tutti i complottismi.

p.t.