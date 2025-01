Rebic, “Restami vicino“. La dolce dedica al padre nel nuovo singolo

Rebecca Magrini, in arte Rebic, continua a far parlare di sé. La giovane cantante senese, che si divide tra il lavoro di geometra e la passione per la musica, ha pubblicato il suo terzo singolo, intitolato ‘Restami vicino’. Il brano è un tributo profondo e personale ed è dedicato a suo padre Marco, figura centrale nella vita dell’artista. Il singolo ‘Restami vicino’ si ispira a ‘Desafiando el destino’, brano della cantante argentina María Becerra, ma nella versione di Rebic prende una piega del tutto personale.

"Ho riscritto testo e melodia, lasciandomi ispirare dalla base originale – ha spiegato –, ma creando una canzone nuova a tutti gli effetti. Nel testo ho parlato di un pilastro fondamentale della mia vita, che appunto è mio padre. Ho pianto tanto mentre scrivevo il pezzo, ma è stato veramente bello".

Disponibile sulle principali piattaforme musicali e anche con un video su YouTube, il brano ha già riscosso un buon successo, con feedback entusiasti da ascoltatori vecchi e nuovi. "Ricevere commenti positivi, anche da persone che non mi aspettavo, mi ha dato una grande carica – ha commentato la giovane artista –. ‘Restami vicino’ è un pezzo che alterna delicatezza e intensità e mostra un lato più riflessivo della mia produzione, è quello di cui vado più fiera fin adesso". Rebic è stata inatti finora conosciuta per brani pop urban come ‘Giuro che la smetto’ e ‘Delinquente’.

Trasferitasi a Milano per coltivare il sogno musicale, Rebecca non ha mai perso il legame con la sua città natale, Siena. "Tornare qui per Natale, stare con la mia famiglia, è stato fondamentale per ritrovare l’ispirazione. Dedicare il pezzo a mio padre è stato un modo per dirgli tutto ciò che non sono mai riuscita a esprimere in 25 anni" ha raccontato Rebecca con emozione. ‘Restami vicino’ non è solo un omaggio al padre, ma anche un messaggio universale che invita a non dare per scontati i rapporti importanti della vita. "Sto preparando una canzone con un altro artista, stiamo ultimando le copertine e i contenuti visivi – ha anticipato Rebic –. Ci saranno novità a breve".

Eleonora Rosi