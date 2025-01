Radicondoli ‘raddoppia’. Due bandi per abbattere l’alto costo dell’energia

Aperti due nuovi bandi per abbattere il costo dell’energia nelle case a Radicondoli. Contributi per combustibili non rinnovabili, fino al 50% della spesa, ed un contributo fino ad un massimo di 2.000 euro per coprire le spese degli interessi relativi all’allacciamento al teleriscaldamento. Sono i due nuovi bandi da poco pubblicati dal Comune di Radicondoli. Obiettivo: sostenere le persone, abbattere i costi energetici. "Il primo bando scade il 31 marzo l’altro arriva a fine dicembre 2025 - afferma il sindaco, Francesco Guarguaglini - Fanno parte entrambi di WivoaRadicondoli con la finalità di aiutare le famiglie nell’allacciamento al teleriscaldamento e, per chi non ha ancora la rete, ad abbattere il costo delle fonti energetiche. Non mi stanco mai di ricordare che con il teleriscaldamento le famiglie qui risparmiano circa 1500 euro in un anno per riscaldare le case. Per questo abbiamo voluto fortemente l’efficientamento delle case popolari con l’allaccio al teleriscaldamento che abbiamo inaugurato lo scorso 12 dicembre. Tutto questo non si ferma qui. Perché stiamo già lavorando a WivoaRadicondoli 3.0 con l’obiettivo anche di sostenere chi dà in affitto le case per cercare di superare un fenomeno che esiste qui come altrove". A queste due opportunità si aggiunge anche il bando Cosvig per la copertura delle spese relative ai consumi per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili. Il bando contributi combustibili non rinnovabili, scade il 31 marzo 2025 e concede contributi ai privati per le spese sostenute in relazione all’acquisto di combustibili non rinnovabili dedicati a riscaldamento e acqua calda sanitaria nella stagione 2023/2024. Il "Contributo per il contenimento dei costi di interesse per il finanziamento allacciamento e lavori per il teleriscaldamento" scade il 31 dicembre 2025 e ha l’obiettivo di assegnare contributi a fondo perduto per sostenere le spese relative all’allacciamento al servizio di teleriscaldamento o miglioramento energetico degli edifici abitativi. Il contributo sarà riconosciuto per il 100% degli interessi e delle spese accessorie dell’intero finanziamento, fino a un massimo di 1.500 euro per gli immobili serviti dal teleriscaldamento e di 2.000 euro per gli immobili fuori dal centro urbano. Possono partecipare i residenti nel Comune di Radicondoli per un unico immobile: necessario essere in regola con i pagamenti. Lodovico Andreucci