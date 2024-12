"Radici della speranza". Il presepe dei torritesi

Qui la magia del Natale inizia con il presepe nella Chiesa di San Domenico, per un’iniziativa che vede come protagonisti un gruppo di torritesi riunitosi sotto il nome di "Presepi s.p.a.". Appuntamento sabato 14 dicembre alle 10 per l’inaugurazione con l’opera che resterà visibile per tutto il periodo delle festività natalizie. Titolo dell’edizione 2024 è "Le radici della speranza" con il tema della pace come filo conduttore. Come spiegano i realizzatori, "la natività quest’anno è sotto le radici di un grande albero che è da sempre un simbolo di pace, serenità e connessione con la natura". La pace, una parola così bella ma che non tutti, purtroppo, sembrano capire, tanto che può sembrare un sogno, un’utopia. Ma anche l’arte può dare il suo piccolo o grande contributo alla causa per riflettere, sensibilizzare, far capire: un applauso, quindi, anche quest’anno a questo gruppo di torritesi che, dalla fine di settembre, ha iniziato a pensare per poi costruire. Con le loro mani da buoni artigiani, le idee sempre in evoluzione, uno spirito genuino e che resiste al tempo. Perché, anche nei piccoli paesi, ritrovarsi è sempre meno scontato, spesso a vincere sono le esigenze personali. La voglia di fare qualcosa per la comunità, però, è rimasta nel cuore della "Presepi s.p.a." (Emanuele Rosignoli, Carlo Becarelli, Stefano Monciatti, Massimo Contemori, Mauro Dringoli, Michele Chiezzi, Gianluca Cardini, Alberto Segatori, Paolo Amadori) che hanno modellato materiali, donati anche dalle aziende del posto, come legno, cartongesso ed altro ancora, mettendo in pratica quello che avevano in mente. Il presepe ha trovato la collaborazione della Parrocchia di Torrita di Siena, della contrada Stazione e il patrocinio del Comune.

Luca Stefanucci