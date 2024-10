"Quegli ovini stavano nel fango". Condannato per maltrattamento

Il fratello dell’imputato – quest’ultimo è un noto allevatore di Radicondoli – si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande vista la parentela. Così il giudice Francesco Cerretelli ha dichiarato chiuso il dibattimento, invitando le parti a concludere. Su una vicenda singolare perché l’uomo era finito sotto processo per maltrattamento di animali, un reato contravvenzionale. Non di affezione, però, si tratta di ovini. Secondo i carabinieri forestali che svolsero gli accertamenti, infatti, avrebbe tenuto decine e decine di ovini in alcune particelle di terreno in condizioni, ha sostenuto il pm, incompatibili con la loro natura e che avrebbero provocato agli animali sofferenze. Le pecore si trovavano infatti all’aperto, senza alcun riparo dal maltempo. In mezzo al fango, per l’esattezza, così è stato riferito in aula. Il difensore Alessandro Betti ha chiesto l’assoluzione o, in subordine, la tenuità del fatto rivendicando tra l’altro che non c’erano esemplari feriti o zoppicanti. Il giudice ha condannato l’imputato a pagare 6.370 euro.

La.Valde