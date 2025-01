Quattro giorni di Territorimpresa. Eccellenze valdelsane in vetrina

Grande successo ieri per la giornata inaugurale del festival Territorimpresa, che ha aperto la sua seconda edizione con il convegno ’Il futuro è oggi. Competenze per la competitività’ presso l’azienda Marchesini Group Spa. Fino a venerdì una cinquantina di imprese della Valdelsa apriranno le porte per farsi conoscere e mostrare il percorso dietro alla creazione di un prodotto. Il festival organizzato dal Centro Sperimentale del Mobile presenta un territorio, la Valdelsa senese, caratterizzato da un attento equilibrio tra natura e costruito, industria e natura, storia e contemporaneità. L’identità territoriale è raccontata attraverso convegni, workshop, residenze d’artista e spettacoli. Il tutto, come contributo a un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità delle produzioni, la coesione sociale, la capacità innovativa.

In questa nuova edizione sono previste iniziative incentrate sulle imprese del territorio e sul capitale umano, tra cui incontri con ricercatori e tecnici nell’ambito di diverse categorie professionali. Si continua oggi al Politeama di Poggibonsi con il ‘Career day – Ricercatori’ con competenze in arrivo dall’Università di Firenze per design, comunicazione, scienze forestali; da Ateneo di Siena per marketing, ingegneria, Ai e robotica; da Università di Pisa per energia e ingegneria elettrica. Saranno presenti imprese e associazioni di categoria. Dalle 16 alle 18 uno spettacolo di performance ‘Abbraccia un borgo’.

Il terzo giorno dalle 15 alle 18 sempre al Politeama ‘Placement Day – Tecnici’ con associazioni di categoria, l’Its, agenzie formative e istituti scolastici. L’evento di chiusura si terrà venerdì alle 15 presso la Piccini spa a Casole d’Elsa con il lancio del progetto di rigenerazione urbanistica per i comuni della Valdelsa. A seguire il ‘passaggio di consegne’ con l’inizio effettivo del Cristallo Festival.

Territorimpresa, giunto alla seconda edizione, è quindi il racconto delle filiere locali di produzione, attraverso incontri, workshop, laboratori, seminari e visite. Certamente uno degli eventi più significativi sarà la giornata di chiusura dove saranno gettate le basi per un ragionamento complessivo soprattutto in termini urbanistici e di sviluppo economico di tutto il territorio valdelsano. Di fatto il festival è stato concepito come un evento in cui possono dialogare tutti i soggetti del territorio: le aziende, le associazioni di categoria, i comuni della Valdelsa, intesi però come un corpo unico, non come singole amministrazioni.

Lodovico Andreucci