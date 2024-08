Quattro attraversamenti pedonali luminosi e impianto led al campo di Torre Fiorentina

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per due interventi: l’implementazione dell’illuminazione e della sicurezza di quattro attraversamenti pedonali e l’efficientamento energetico dell’illuminazione del campo sportivo di Torre Fiorentina. Il primo intervento prevede la realizzazione di specifici sistemi di illuminazione e segnalazione di quattro attraversamenti pedonali: in strada di Pescaia, all’altezza del parcheggio Fagiolone; in viale Sardegna, all’altezza dell’edificio dell’amministrazione provinciale; in strada Cassia Sud, all’intersezione con via della Mercanzia; in strada statale 73 Levante in zona Due Ponti. Sarà, inoltre, realizzato un impianto semaforico a chiamata all’intersezione tra via Enea Silvio Piccolomini e strada dell’Arbiola. Il secondo progetto riguarda il campo sportivo di Torre Fiorentina, mediante la sostituzione dell’illuminazione esistente con 16 apparecchi a led, al fine di incrementarne le prestazioni e ridurre i consumi. I progetti comportano una spesa complessiva di 170mila euro, finanziata con il contributo statale. L’approvazione delle fasi successive della progettazione e appalto dei lavori sono rinviati a successivi atti.