Protezione civile: "Piano pronto entro fine anno"

Un anno di ritardo, ma "l’aggiornamento del Piano di Protezione civile è stato avviato e sono in fase di completamento gli ultimi allegati necessari". Così l’assessore all’Ambiente, Barbara Magi, nel rispondere all’interrogazione della capogruppo Pd Giulia Mazzarelli. "L’adozione da parte della Giunta potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, o al più tardi nei primi mesi del 2025 – ha detto –. Durante le fasi di aggiornamento non sono emerse criticità particolari, anche se i tempi si sono dilatati a causa della gestione del lavoro ordinario. L’ufficio Protezione civile non ha personale assegnato in via esclusiva e un altro fattore che ha influito sui tempi è stata la necessità di sopralluoghi per aggiornare le aree sicure per la popolazione, per le nuove cartografie di rischio idraulico a livello regionale".