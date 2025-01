"Pronti a rigenerare Chianciano. Enorme sforzo della Regione"

"Voglio ringraziare il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, come promesso solo pochi mesi fa, non ci ha lasciati soli da nessun punto di vista e ha consentito al nostro Comune di mettere a terra i primi risultati concreti e tangibili che ci consentiranno di avviare, come amministrazione comunale, quelle azioni rispetto alle quali ci siamo impegnati con i nostri concittadini" alza il calice d’acqua termale Grazia Torell che a pochi mesi dall’avvio del suo mandato amministrativo festeggia il risultato dell’arrivo di nuove risorse per il suo Comune. Nella Legge di bilancio, per il 2025, la Regione Toscana ha previsto per Chianciano Terme 3 milioni e 900 mila euro, un contributo che terrà conto della valorizzazione immobiliare e più in generale del patrimonio rappresentato dalle Terme e circa 600 mila euro di risorse attraverso la legge per le città termali. Complessivamente ci saranno 4 milioni e 500 mila euro destinati a Chianciano Terme, risorse che serviranno a valorizzare quella che è un’attività che a livello nazionale vive una situazione di grande sofferenza, e che però trova in quello che è stato da sempre uno dei perni del turismo termale per la Toscana, un possibile sbocco. Con la Legge sulla Toscana diffusa ci saranno inoltre altre risorse che potranno essere intercettate da tutti i Comuni che ne hanno i requisiti, Chianciano Terme compreso."Nel mese di gennaio l’Amministrazione comunale provvederà ad una variazione di bilancio per inserire questo enorme sforzo fatto dalla Regione Toscana prevedendo i 3,3 milioni di euro per la valorizzazione degli immobili termali, destinando la restante parte – 600 mila euro - al tema della rigenerazione urbana a noi caro per poter presentare la nostra destinazione, in un progetto decennale, valorizzata e rigenerata, giustappunto, dal punto di vista dell’attrattività – sottolinea la Sindaca Grazia Torelli. - Risorse che si aggiungono ad altri 600 mila euro per l’avvio dei lavori per la realizzazione del primo stralcio del rifacimento di viale Roma sempre in tema di rigenerazione e rispetto alla quale abbiamo già presentato altri cinque progetti in attesa di finanziamento per sistemazioni, abbattimenti e ricostruzioni e ammodernamenti. Senza dimenticare l’ulteriore sforzo fatto dalla Regione per le due città termali toscane, Chianciano Terme e Casciana Terme a cui ha destinato 510 mila euro finalizzate ad attività di promozione". 3 milioni e 300 mila euro della Regione consentiranno di sanare i debito della società pubblica "terme di Chianciano immobiliare".

Anna Duchini