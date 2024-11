Progetto ’Legal clinic’. Studenti alla prova con le startup di Ikigai

IKIGAI e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena annunciano il lancio del progetto ’Legal Clinic’. IKIGAI, progetto di FMps che sostiene lo sviluppo della professionalità dei giovani e nuove imprese, collaborerà con il corso in Diritto delle start-up e del venture capital, attivato all’interno del corso di laurea in Giurisprudenza. Occasione della collaborazione sarà il progetto Legal Clinic, le cosiddette ’cliniche legali: un’esperienza di laboratorio pratica in cui i futuri giuristi potranno mettersi alla prova nel risolvere questioni di diritto societario. Gli imprenditori con cui si confronteranno saranno quelli delle startup supportate dai programmi di accelerazione IKIGAI. L’attività di consulenza legale, che si concentrerà sulla risoluzione di piccoli casi specifici, sarà supervisionata da professionisti legali che presteranno 5 ore della propria attività professionale.