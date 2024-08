Ponte di Bellavista, ferrovie e rifiuti. Susanna Cenni: "Lavoro per la città"

"Ho scritto alla Provincia per un aggiornamento su alcune infrastrutture di sua competenza a Staggia Senese e per lo stato dell’arte sull’affidamento dei lavori per la ricostruzione del ponte di Bellavista". La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni non ha perso tempo. Nei primi giorni operativi del suo mandato ha messo mano a una delle questioni più urgenti: la realizzazione del nuovo ponte sulla Cassia, chiuso da tre anni. I lavori sono già stati assegnati, ma non sono ancora partiti. Da qui la necessità di accelerare la pratica.

"Sono giornate all’insegna dello studio, degli incontri, della costruzione e progettazione dei principali contenuti del nostro programma – spiega ancora Cenni –. Dopo l’incontro con il direttore dell’Ato Rifiuti, ho incontrato SeiToscana e cosi come avevamo gia fatto con Acque abbiamo rappresentato le criticità rilevate nella raccolta rifiuti e nella pulizia in città. Ho chiesto una verifica dei reali servizi forniti e a settembre l’azienda farà un punto su tutto: cassonetti, cestini, spazzamento strade". "Fare il punto seriamente sui servizi forniti dalle partecipate, così come con Anas, è per me, per noi, un passaggio fondamentale, indispensabile. E’ poi partito – aggiunge la sindaca – un contatto con Ferrovie, che incontreremo a settembre, per verificare l’attuabilità del progetto di riqualificazione della palazzina e dell’area della Stazione. Così come il lavoro per preparare un cantiere Fortezza per risolvere con la Soprintendenza le criticità che non consentono un pieno utilizzo del Cassero".

Tra le principali priorità della sindaca e della Giunta, la valorizzazione del centro storico e delle sua attività. "Ho incontrato le associazioni del Commercio e il Centro commerciale naturale Via Maestra, nella convinzione che solo lavorando assieme potremo rilanciare centro storico e quartieri – afferma Cenni – e ho inoltre inviato la convocazione per il tavolo per costruire il Patto per lo Sviluppo con associazioni economiche e sindacati. Ma siamo attivi su molti fronti. E’ iniziato il lavoro per il reperimento delle risorse necessarie all’ammodernamento delle infrastrutture sportive, con sopralluoghi, incontri e un primo punto svolto in Regione la scorsa settimana. Piccoli interventi e progettazione delle nuove infrastrutture". E infine: "Abbiamo avuto i primi incontri con gli altri sindaci della Valdelsa, Società della Salute, Fondazione Territori Sociali, ospedale di Campostaggia – la conclusione –. Abbiamo posto e stiamo ponendo basi importanti per la città".