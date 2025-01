Polizia, promossa Alessia Baiocchi. E’ primo dirigente. Plauso del questore

Il capo di gabinetto del questore Alessia Baiocchi è stata promossa alla qualifica superiore di primo dirigente della polizia di Stato. La notizia è arrivata in via del Castoro nella tarda serata del 24 gennaio, a seguito del consiglio di amministrazione tenutosi presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

La dottoressa Baiocchi, nativa di Montepulciano e residente a Siena dagli anni ’90, laureata in Giurisprudenza all’Università degli studi di Siena, dopo essere entrata a far parte della Polizia di Stato nel 2000, ha frequentato il 91esimo corso per vice commissari, a seguito del quale ha diretto il Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte (CN) ai tempi del G20.

Nel 2003 è stata trasferita alla Questura di Firenze dove ha ricoperto numerosi incarichi, prima come funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione, poi alla Divisione Amministrativa e Sociale e successivamente come vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel giugno del 2008, è stata trasferita alla Questura di Siena, dove fin da subito ha ricoperto gli incarichi di dirigente dell’U.P.G.S.P., di vice capo di Gabinetto e portavoce.

Nel mese di novembre del 2017 è stata nominata capo di gabinetto, mantenendo il ruolo di portavoce e assumendo altri numerosi incarichi connessi alle sue funzioni, come quello di coordinatore del Gruppo operativo Sicurezza per le manifestazioni sportive e di capo della segreteria di sicurezza della Questura.

Il Questore Ugo Angeloni, appresa la notizia della promozione della dirigente da lui voluta ha tenuto a complimentarsi con lei per il lavoro svolto. "Sono particolarmente felice per l’importante traguardo raggiunto dalla dottoressa Baiocchi. Un riconoscimento alla sua professionalità ed alla dedizione costante con cui assolve al suo delicato incarico. Anche per me Alessia è stata sin da subito un importante punto di riferimento…. la collega su cui puoi sempre contare".

Ad Alessia Baiocchi le congratulazioni della redazione de La Nazione.