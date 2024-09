Piromane arrestato. Il selfie del sindaco con tutti gli operatori

"Ci eravamo promessi che, se il piromane del Monteluco veniva preso, tutte le forze scese in campo dovevano mettersi a un tavolo. Fatto!". È la didascalia che accompagna il selfie scattato da Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti, e pubblicato sulla pagina de La Racchetta. Nei giorni scorsi era stato arrestato un uomo sospettato di essere l’autore di nove roghi nel Chianti. Il presidente della Regione Giani e l’assessore Saccardi avevano ringraziato i Carabinieri forestali "per la brillante operazione", il Servizio anticendio boschivo, "le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno sul fronte degli incendi, senza sosta".