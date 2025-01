Pietraserena: "Crisi del commercio, scontiamo ritardi di anni"

"E così, con quasi cinque anni di ritardo, e con una crisi del commercio ormai conclamata, sembra che la nostra proposta di un tavolo sui problemi del commercio, esposta nell’aprile 2020 in piena pandemia, sia ora ritenuta valida, e addirittura copiata, più o meno da tutti". È quanto afferma in una nota Pietraserena. "Non possiamo nascondere una certa delusione dell’inerzia tenuta da parte delle varie amministrazioni comunali, degli esponenti politici locali, ma anche delle associazioni di categoria e di tutti gli enti interessati in questi anni. Se si fosse intervenuti subito molto probabilmente oggi la città non sarebbe in questa drammatica situazione", prosegue la nota.

L’associazione ricorda i temi di "caro affitti e relativi interventi a livello locale e nazionale, esagerata occupazione di suolo pubblico, fondi chiusi e fatiscenti con conseguente degrado del Centro Storico sito Unesco, proliferare di negozi inadatti alla cultura e alla peculiarità di Siena, accesso al centro e mobilità, mancata tutela di botteghe storiche e/o a carattere artigianale e familiare, ripopolamento del centro storico, implementazione del turismo di qualità in tutto l’anno, sono alcuni temi più volte da noi evidenziati".

Una proposta "in gran parte condivisa dal candidato sindaco Fabio Pacciani in campagna elettorale 2023", e da lui riproposta in consiglio comunale ma "incredibilmente bocciata".

"Non possiamo che essere contenti – prosegue la nota di Pietraserena – se ora qualche tentativo in questo senso verrà fatto, e ci auguriamo in un loro esito positivo, ma ci aspettiamo anche la opportuna onestà intellettuale nel riconoscere i ritardi e gli errori commessi in questi anni".

Ora l’obiettivo è "stimolare tutti gli enti interessati ad andare avanti con un tavolo, o cabina di regia che dir si voglia, strumento sicuramente importante di questo percorso. Come sempre diamo la nostra disponibilità per qualsiasi iniziativa in questo senso".