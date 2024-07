Piazza della Repubblica oggi riapre al traffico

Nella tarda mattinata di oggi dovrebbe essere riaperta al traffico piazza della Repubblica e via Matteotti, punti nevralgici e centrali di Abbadia San Salvatore. L’arrivo dei mezzi per il rifacimento dell’asfalto, che risale a una decina di giorni fa, aveva indotto a pensare che nel giro di pochissimo tempo l’opera sarebbe stata ultimata. In realtà per asfaltare meno di quattrocento metri di strada utilizzando i mezzi di oggi, di tempo ne occorre poco. Ma, specialmente in via Matteotti, sono stati ultimati anche i marciapiedi. Rinnovati anche nel disegno, nelle misure, con la creazione di una fontanella. Da qui la prolungata attesa della definizione dell’opera. Che, ancora, non è del tutto ultimata. Manca, infatti, la segnaletica orizzontale che verrà fatta nei prossimi giorni.

Ma da oggi la centralissima via, la piazza, torneranno a ricevere il traffico. E’ uno dei primi progetti (è stato realizzato da Acquedotti del Fiora con il contributo dell’Autorità Idrica Regionale, della stessa Regione e del Comune) che l’assessore ai lavori pubblici, Niccolò Volpini oggi anche sindaco hanno voluto per avviare un ampio progetto per il recupero del centro urbano. Il primo intervento, quello di via Matteotti, è costato quasi due milioni e mezzo di euro. Costo dovuto anche al completo rifacimento di tutta la rete fognaria e di quella dei sotto servizi.

Intanto entro la metà del mese verrà aperto il cantiere per la demolizione dell’edificio dell’ex scuole di via della Pace, creando un’area destinata a rigorosamente a parcheggio per consentire il recupero urbanistico di piazza Fratelli Cervi, ovvero un’altra parte centrale del paese.

Massimo Cherubini