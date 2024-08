Permesso ’Ztl garage’. Rinnovo da effettuare entro il 30 settembre

Scadranno lunedì 30 settembre i permessi triennali ’Ztl garage’. I titolari hanno già ricevuto un avviso alla mail precedentemente indicata. La mancata ricezione della comunicazione non esonererà dall’obbligo di rinnovare il permesso entro la scadenza. Per il rinnovo va presentata la domanda esclusivamente online su comune.siena.it. Per ulteriori info chiamare lo 0577.292531 o inviare una mail a [email protected]. E’ anche possibile recarsi all’ufficio Servizio tecnico amministrativo della polizia locale in via Tozzi, 3 prenotando l’appuntamento ai contatti sopra indicati.