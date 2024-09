Parco Amendola, stop al degrado. Via alla manutenzione : "Area pulita e ordinata per gli asili"

Manutenzione e rimozione di rifiuti all’interno del parco di piazza Amendola. E’ l’obiettivo che il servizio Manutenzione aree verdi del Comune di Siena vuole raggiungere prima dell’inizio dell’anno scolastico fissato in calendario lunedì 16 settembre. Gli operai sono per questo al lavoro nell’area per manutenere il verde e rimuovere i rifiuti, tenuto anche conto della presenza dei nidi d’infanzia “Ape giramondo” e “Albero dei sogni” temporaneamente trasferiti all’interno del parco per i lavori di riqualificazione in svolgimento presso la sede originaria.

"Vogliamo in questo modo garantire, grazie al lavoro degli uffici – sottolineano l’assessore all’infanzia e all’istruzione Lorenzo Loré e all’ambiente e manutenzione aree verdi Barbara Magi –, che l’area si presenti pulita e ordinata in vista dell’inizio dell’anno scolastico, in modo che gli alunni possano utilizzare in tranquillità gli spazi esterni e che la parte dell’area pubblica sia fruibile".

Nei giorni scorsi ’La Nazione Siena’ aveva documentato la presenza di rifiuti e degrado all’interno del parco, che viene frequentato dai cittadini e che si trova appunto vicino ai due asili d’infanzia. Problemi erano stati individuati anche circa una serie di atti vandalici e presenze estranee nella zona della piscina ormai chiusa da tempo. "Sull’area della piscina – specificano gli assessori – sono in corso tutte le valutazioni del caso da parte dell’amministrazione per capire come riqualificare la struttura o comunque rendere la zona di nuovo utilizzabile. Sul luogo l’attenzione rimane massima".