Parcheggi per caravan. Ecco la mozione di FdI

Una mozione relativa ai parcheggi per i caravan a Poggibonsi. La firmano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Maria Carolina Roselli (capogruppo) e Gianni Martinucci. "Abbiamo chiesto all’amministrazione Cenni un impegno per sviluppare un’adeguata area di sosta – affermano – visto che l’esistente non è conforme alle esigenze di un territorio come il nostro. La giunta ha risposto positivamente al nostro appello, impegnandosi di fatto a cercare una soluzione ottimale per la costruzione di una ulteriore superficie". Nella Valdelsa capitale del plein air, sembra osservare in proposito Fratelli d’Italia, non può mancare un’adeguata struttura di questo tipo: "E’ fondamentale – dicono Roselli e Martinucci - poiché permetterebbe a Poggibonsi di intercettare una determinata tipologia di turismo di nicchia. Ciò consentirebbe di rilanciare il territorio anche in chiave turistica, oltre che economica. Attendiamo un comportamento fattivo dell’amministrazione". Fratelli d’Italia, con i suoi rappresentanti in Consiglio, ricorda anche di aver redatto "un’ulteriore mozione affinché la giunta si renda patrocinatrice di un progetto di legge per il risarcimento delle vittime e i loro familiari della barbarie jugoslavo-titina nelle regioni orientali italiane tra il 1943 e il 1945. Abbiamo richiesto anche l’installazione di una panchina tricolore e una pietra di inciampo in ricordo di Norma Cossetto, donna-simbolo dell’orrore in Istria e in Dalmazia. La mozione è stata respinta". Inoltre, si spiega ancora da FdI, "a causa di un rinvio, non abbiamo potuto discutere una interrogazione su tempi e modalità con cui si intendono attivare gli strumenti per una più efficiente manutenzione, necessaria dopo le dure condizioni meteo di ottobre in Valdelsa. Il tema sarà discusso al prossimo Consiglio comunale".

Paolo Bartalini