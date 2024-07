Papei: "Scivolata a San Martino. Voglio capire bene il perché"

"L’estrazione a sorte non mi coinvolgeva, nel senso che sapevo già di correre e che

ci sarebbe stata anche la mia avversaria", sintetizza il capitano della Civetta Roberto Papei. Che dunque è in Piazza entrambe le Carriere 2024.

Riavvolgiamo il filo: come vi siete lasciati con Tamurè che ha montato Criptha il 4 luglio?

"Molto bene. Ha fatto purtroppo il Palio per mezzo giro, ciò è dovuto a circostanze che stiamo ancora valutando. Il fatto di essere scivolati a San Martino sicuramente ha penalizzato. Doveva essere un Palio diverso, aveva già quasi girato del tutto, poi la scivolata. La forza della cavalla così non è giudicabile".

Criptha, che era al debutto, potrebbe rientrare nel lotto dell’Assunta?

"E’ stata brava. Devo dire che si è comportata molto bene, era a posto. Ha mangiato, è stata tranquilla. Sicuramente nei quattro giorni è venuta avanti. Riprenderla? Dico solo che si valuta male la sua forza".

Sei debuttanti sono un po’ troppi, però.

"I cavalli per essere scelti devono stare bene. Basta un niente, un taglio e vengono esclusi. Si è visto negli ultimi anni, dopo prove di notte e Tratta, quante uscite di scena non attese per un minimo risentimento temporaneo. L’auspicio per agosto è certo di avere un gruppo di cavalli più consistente fra i quali scegliere. Comunque la filosofia della Civetta non cambia: più buoni ci sono e meglio è. Noi li votiamo. Ti consente, anche se non hai la monta di prima fascia, di sperarci fino in fondo".

Non a caso per Provenzano hanno dominato gli esperti.

"Tabacco magari non era velocissimo ma sapeva dove mettere i piedi. Ha preso bene le misure dentro la Piazza, bisogna puntare su soggetti che diano massima sicurezza alla Festa e alle Contrade stesse".

Tornando alla caduta: a San Martino è scivolato anche Scompiglio. Problemi di tufo?

"Stiamo valutando, ripeto, per quanto riguarda la Civetta, dai ferri all’ingresso di Federico, alla terra. Trovare una risposta a tutto non è facile, vorrei però avvicinarmi il più possibile a quello che è stato il motivo della caduta".

Ares Elce, cavallo allenato da Tamurè, è andato forte nel Leocorno. Potrebbe essere utile per agosto?

"Federico mi ha sempre detto che ha un gran motore, un cavallo che ci può stare".

Il mossiere?

"In questo momento siamo tutti d’accordo che parla il decano sul tema"

La.Valde.