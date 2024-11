Oscar sanità. Tre premi all’Asl Sud Est

Con dieci ‘Oscar’ è la Toscana la Regione che si aggiudica più premi alla settima edizione del Lean Healthcare Award 2024, il concorso delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane. E l’Asl Toscana sud est si aggiudica tre premi per i migliori progetti di riorganizzazione in ambito di assistenza sanitaria.

Per la categoria ’Lean projects’ - Premio in ambito logistica e supply chain, l’Asl ha ottenuto il riconoscimento con il progetto ’La lean six sigma applicata al conto deposito e al conto visione’, un lavoro di riorganizzazione del sistema di rendicontazione dei device medici in un’ottica di ottimizzazione delle risorse. Per la categoria value based healthcare, l’Asl ha vinto il premio ’Percorso paziente cronico’ con il progetto ’Risposta al frequent user per scompenso cardiaco’ in cui le esigenze delle persone prese in carico diventano parte integrante del sistema sanitario tanto quanto aspetti tecnici, strutturali, organizzativi o di gestione legati alla cura.

L’Asl Toscana sud est è stata premiata anche nella categoria ’IA e digital health’ con il progetto ’Outliers, dai dati di qualità agli insight decisivi’ che ha ridisegnato la capacità di fornire dati aziendali, utili alla programmazione sanitaria, sempre più puntuali e aggiornati grazie ad un sistema alert che avverte l’operatore in caso di anomalie attraverso un algoritmo creato con l’intelligenza artificiale. "I riconoscimenti premiano - il commento del dg Antonio D’Urso – l’innovazione della nostra Asl, un sistema a rete di riorganizzazione sanitaria".

Il premio Approccio Metodologico va invece all’AouS per l’ottimizzazione del percorso chirurgico, partendo dall’urologia per creare un modello replicabile per tutte le altre Unità Operative.