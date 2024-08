Orientamento, scuola estiva. Da tutta Italia all’Università

L’Università di Siena, con l’Azienda regionale per il Diritto allo studio, ospita per quattro giorni, fino a sabato, una settantina di studenti delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia, alle prese con la scelta del percorso di studi universitari. Si è aperta ieri la Scuola estiva di orientamento dell’ateneo senese, iniziativa grazie alla quale l’Università offre ai suoi prossimi potenziali studenti una panoramica delle proposte didattiche, dei suoi spazi e la visita alla città. Gli oltre 70 iscritti sono stati accolti ieri nella sede di via Mattioli dalle professoresse Stefania Lamponi e Lucia Morbidelli, delegate per i Servizi agli studenti e per l’Orientamento: "La scuola estiva di orientamento – ha detto il rettore Roberto Di Pietra – è una grande opportunità per avvicinarsi ai percorsi universitari offerti dal nostro ateneo favorendo l’incontro con la didattica universitaria, con la conoscenza delle strutture e dei servizi a disposizione per lo studio e la vita a Siena e nelle nostre sedi". Francesco Ghelardi, dirigente istruzione del Comune, ha illustrato i servizi e le opportunità offerte dalla città. L’iniziativa è alla seconda edizione, con partecipanti da ogni parte d’Italia. Durante i quattro giorni sono previste lezioni dei docenti, esercitazioni e attività di gruppo, confronto con studenti tutor per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari dell’Università.